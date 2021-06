Marchan ciudadanos para exigir conteo de votos en Tlaltetela

Cientos de personas inconformes con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) sobre la elección de este domingo marcharon en esta población para exigir un conteo de votos pues aseguran que hubo compra de votos y corrupción.



La noche del lunes manifestaron que no permitirán que el candidato del PRI, Víctor Manuel Rosales, sea el próximo alcalde pues afirman que ganó con trampas porque de lo contrario la ganadora de esta elección sería María de Jesús Caballero López, de la coalición “Juntos Haremos Historia”.



“Lo único que nuestro pueblo quiere es que se haga justicia. No queremos violencia; vamos a luchar por esclarecer esta contienda electoral que acaba de pasar”, dijo uno de los inconformes.



Los manifestantes marcharon al grito de “¡Fuera el PRI!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, mientras que simpatizantes del tricolor en este municipio festejaban su triunfo.



Ante esta situación, los protestantes señalaron que no caerían en provocaciones y que en legalidad harán lo que corresponde para ser escuchados y advirtieron que, de no ser así, ya tomarán otras medidas.