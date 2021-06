Marchan en Coatzacoalcos para exigir que no se libere a presunto violador

Familiares y compañeros de trabajo de una joven trabajadora del área de vectores de la Secretaría de Salud en Coatzacoalcos se manifestaron este martes para exigir a las autoridades no liberen a un sujeto que estuvo a punto de violarla. En la Fiscalía le dijeron que si no estaba desgarrada o sangrada no le harían caso.



La agraviada, Irene Bonola relató que ella trabaja en las brigadas de lucha contra el dengue y el lunes acudió al domicilio del varón identificado como Miguel Jiménez González, quien la engañó diciendo que tenía un tambo de agua limpia dentro de su casa para hacerla pasar en la calle Huatusco 206 de la colonia Lomas de Barrillas.



Estando dentro el hombre la manoseó e intentó violarla, pero ella logró escapar y pedir ayuda a los vecinos.



Posteriormente la Policía Estatal arribó en la patrulla 3250 y se llevó al sujeto, pero presuntamente no lo puso a disposición de las autoridades argumentando que es un adicto de la colonia.



Los compañeros de la joven mencionaron que en la Fiscalía tardaron 5 horas en recibir a la dama y le pusieron trabas para poner la denuncia. Además, los elementos de la Policía mintieron en su informe policial al decir que lo corretearon para poder aprehenderlo.



"Que no lo liberen, van a pasar 36 horas y lo van a dejar libre, dejándolo libre van a dejar que cometa lo mismo y que alguien no pueda sobrevivir, yo pude aferrarme a la vida, pude defenderme. Aquí en la policía están diciendo mentiras, tardaron 5 horas en atenderme en la Fiscalía ", dijo la afectada.



Héctor Bonola, padre de Irene preguntó si acaso las autoridades querían que ocurriera otro caso como el de Nanchital donde una joven de 16 años fue asesinada y violada por un vecino que presuntamente también es adicto a las drogas.