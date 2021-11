Marcharán para demandar que regrese ruta de autobuses Teocelo-Ruiz Cortines

Debido a la nula respuesta y al desinterés mostrado por el director general de Transporte Público del Estado, Ángel Alarcón Palmeros, para restablecer la ruta Teocelo-Xalapa (avenida Ruiz Cortines), pobladores y estudiantes de Teocelo anunciaron que se manifestarán para demandar la atención del Gobierno estatal.En un comunicado signado por Clemente Cosme Caricio y Alan Martínez Pérez, representantes del Comité Ciudadano y de la Asociación de Estudiantes de Teocelo, se señala que la medida se efectuará luego de haber agotado todos los medios para tener una respuesta satisfactoria.Explican que dicha ruta estuvo en servicio desde hace 27 años, lo cual beneficiaba a estudiantes y ciudadanía en general. Sin embargo, en mayo pasado, fue suspendida de manera arbitraria, por parte de las autoridades de la Dirección General de Transporte Público.Ahora, para demandar su regreso, marcharán el próximo lunes 22 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Saldrán desde las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Xalapa con destino al Palacio de Gobierno.“Nos cuesta creer que este sea el Gobierno de la cuarta transformación que tanto se ha hablado, dentro del cual se dictan como principios: No Robar, No Mentir y No Traicionar al Pueblo y percibimos que este último principio lo están rompiendo, dado que al tomar acciones como el retiro e la ruta del transporte, pasa a perjudicar al pueblo”.Finalmente, se manifiesta que con la medida aplicada hace que los estudiantes y ciudadanos gastemos más a la hora de transbordar a nuestros centros de trabajo y estudio, así como en la inseguridad que esto implica y la afectación económica repercute más a los que tienen enfermos en el Centro de Alta Especialidad (CAE).