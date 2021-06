Marcharemos hasta que se encuentre al feminicida de Montse: familiares

Familiares y amigos de "Montse", marcharon una vez más para exigir justicia por el feminicidio de la joven presuntamente por su novio Marlon "N".



La manifestación pacífica que encabezaron los padres salió de Boca del Río para llegar hasta a la asta bandera en donde pidieron a la sociedad que el feminicidio de Montserrat Bendimes no se olvide y ayuden a dar con el paradero de su ex pareja.



El padre de Montse, Víctor Bendimes, dijo que seguirán saliendo a manifestarse hasta que se encuentre al responsable y el crimen no quede impune.



"Las autoridades están trabajando, pero todavía no hay resultados, es por eso que seguimos haciendo marchas hasta que el homicidio y feminicidio de Montse tenga justicia".



Precisó que a través de redes sociales se ha mencionado que Marlon, ha sido visto en diferentes partes del país e incluso en Estados Unidos, sin embargo, no hay un indicio claro de su paradero, tampoco han sabido nada de los padres del presunto responsable.



"Dicen (las autoridades) que están trabajando y que ellos esperan pronto detenerlo", agregó.



El contingente que avanzó por el bulevar Manuel Ávila Camacho, llegó hasta la plaza de la Soberanía y se colocaron en la Antimonumenta para nuevamente pedir justicia para Montse.