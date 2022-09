Marco Tulio Aguilera dirá su verdad en la Feria del Libro Universitario

Marco Tulio Aguilera Garramuño en carta dirigida a alcalorpolitico.com invitó al público a la presentación de su libro Verdad Es Belleza, publicado recientemente en Alemania en idioma español por la Editorial Ilíada Verlag.En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario será presentado este libro que recoge las memorias de este escritor colombiano que lleva más de 40 años trabajando primero en Radio Universidad y luego en las Editorial de la Universidad Veracruzana.“Contaré no sólo lo bueno sino lo malo: hablaré de cuando Rubén Pabello me quiso expulsar de Xalapa e intentó hacer que el presidente de México me expulsara del país aplicándome el artículo 33; hablaré de mi llegada a Xalapa en 1979 en un VW destartalado, de cómo fui acogido por Roberto Bravo Garzón y Sergio Galindo”.“También hablaré de mi vida amorosa, de mis fracasos y mis éxitos literarios, de mi cercanía con García Márquez y de algunos personajes que han querido hacerme la vida difícil en Xalapa”.Verdad Es Belleza es el tercer libro publicado en Alemania por Aguilera Garramuño. Antes había publicado FORMAS DE LUZ, en segunda edición, obra que recibiera el Premio Bellas Artes de Novela en México, y que fuera publicada en su primera edición por la Editorial de la Universidad Veracruzana. También publicó en Berlín el libro de cuentos infantiles El Dragon Kraken y otros Cuentos para Niños Felices.El autor, quien también es un nadador máster destacado que ha representado a la Universidad Veracruzana en competencias Nacionales de natación, recientemente regresó de Medellín, Colombia, donde participó en el Campeonato Panamericano de Natación Máster, donde cosechó dos medallas: una en 50 metros libres y otra en 400 metros libres. De paso por Colombia dictó conferencias sobre sus libros en Bogotá, Cali y Medellín.Por último, Aguilera Garramuño destacó que el Decano de Humanidades y el Vicedecano de Humanidades de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, le ofrecieron tramitar el doctorado honoris causa, lo que, de proceder, estará recibiendo el próximo año. Importante reconocimiento que otorgaría una de las universidades más importantes de Colombia, galardón que se sumaría a los numerosos premios y honores que ha recibido a lo largo de los años en Colombia, México, Costa Rica, España y otros países.Regresando a la Feria del Libro Universitario el autor concluye que participará en dos actividades en la FILU. Presentará su libro Verdad es Belleza (Memorias) el sábado a las 5 de la tarde en el auditorio Torre Lapham. lo acompañarán Joaquín Diez Canedo, Raciel Martínez, Óscar de la Borbolla y Germán Martínez. Y que también en la misma FILU dictará una conferencia panorámica sobre su vida como escritor, desde su primera novela hasta la obra más reciente. Lo acompañarán Lino Daniel y el editor Alberto Berber.Para finalizar hizo un comentario jocoso: “Me llamó la atención que a pesar de los 40 libros publicados, los 26 premios nacionales e internacionales, a pesar de que soy el autor que más artículos ha publicado en toda la historia de la Universidad Veracruzana, a pesar de haber sido el fundador de La Ciencia y el hombre, el rector en su discurso de inauguración de la FILU no mencionara mi nombre entre los escritores destacados que han pasado por esta universidad. O no está enterado de mi trabajo o está esperando que me den el Premio Nobel…”