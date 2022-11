Mariachi Universitario de la UV ofreció concierto didáctico en la Facultad de Arquitectura

De los grupos artísticos universitarios, es el Mariachi de la Universidad Veracruzana, el que más se escucha en todos lados. Como el día de ayer, en que tuvo una presentación en la Facultad de Arquitectura de la UV, presentación que acaparó la atención de los estudiantes.El variado programa del Mariachi, animó el día universitario, fue tanto el interés despertado entre el alumnado, que varios de ellos se quedaron hasta el final e interactuaron con los integrantes del grupo universitario, lo que facilitó una charla didáctica más amplia que sólo la interpretación de su programa musical.En sus conciertos didácticos y presentaciones artísticas, el Mariachi Universitario presenta, no sólo lo más tradicional del repertorio del mariachi, sino las innumerables posibilidades en la interpretación de otros géneros. En cada sesión ofrecen al público información sobre la historia del mariachi, su evolución, sus particularidades. Destacan el como la inclusión del arpa jarocha, les ha ayudado a construir una sonoridad particular, única.El estilo de trabajar del Mariachi Universitario, ha mejorado con la llegada del maestro Iván Velasco, como titular del grupo artístico, profesional que ha consolidado una propuesta distintiva en el exigente panorama de la música mexicana, en que no cualquiera trasciende.Lo distintivo, lo que marca la diferencia con otros, es que no se limita al repertorio tradicional, usual para este tipo de agrupaciones, ese detalle marca que es un profesional el que dirige al grupo, con un panorama amplio, con una propuesta tan original, que le permite utilizar arreglos que no se limitan a la música jarocha, aborda otros géneros, como la música clásica, versatilidad que le da una personalidad propia.Cada uno de los integrantes están conscientes de la enorme labor que realizan al formar parte de esta agrupación, que no sólo representa a una de las más importantes tradiciones musicales de nuestro país, sino también a la enorme tradición en la difusión del arte y la cultura de nuestra Máxima Casa de Estudios.