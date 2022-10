Marina impide paso de comerciantes a Macroplaza de Veracruz Puerto

Granaderos de la Secretaría de Marina y elementos de la Policía Municipal de Veracruz impidieron que comerciantes del Malecón se instalaran en las inmediaciones de la Macroplaza.Afirman que el domingo se les retiró por los preparativos del desfile por el día de la Armada y les dijeron que este miércoles podrían regresar, sin embargo, ya no se les permitió.Aseguran que son más de 500 vendedores que realizan sus actividades en la Macroplaza y en las calles del Malecón los que pagaban un permiso mensual al Ayuntamiento de Veracruz, pero desde abril se negaron a cobrarles argumentando fallas en el sistema.Aunque personal de comercio del Ayuntamiento llegó al lugar, no aclararon la situación, afirman que es competencia de la Administración del Sistema Portuario.Los granaderos de la Armada de México y Policia Municipal rodearon el malecon, incluso cerraron el tránsito vehicular para que no pudieran colocarse.Los comerciantes venden diversos productos y servicios, desde artesanías, accesorias, ropa, nieves, chicharrones y esquites.