Marlon lleva un año prófugo; “se le sigue buscando”, asegura Cuitláhuac

En este Gobierno se actúa y no se encubren los feminicidios, razón por la que ahora este delito va a la baja desde 2019, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Durante conferencia de prensa, cuestionado sobre los porcentajes de feminicidios en su administración, expuso que éstos van a la baja desde que Verónica Hernández Giadáns asumió la titularidad de la Fiscalía General de Veracruz.García Jiménez dejó en claro que diariamente se trabaja en combatir este delito porque es necesario, recordando que recientemente se declaro culpable a la homicida de la rectora de la Universidad Valladolid, en Emiliano Zapata."Dejar claro que no habrá impunidad y por eso era importante que en el homicidio de la Rectora, que es mujer, se hiciera justicia para dar el mensaje de que no habrá tolerancia a las agresiones a las mujeres".En el caso de Marlon “N”, señalado por el feminicidio de la joven Montserrat Bendimes y prófugo desde hace un año, el Gobernador aseguró que "se le persigue, se le sigue buscando".García Jiménez recordó que por dicho crimen incluso los padres de Marlon fueron detenidos "Seguiremos advirtiendo, no se atrevan a agredir a una mujer porque habrá responsabilidades penales, las que correspondan, que se oiga claro de aquí a todos los rincones de Veracruz ya no se tolera el feminicidio y con hechos se ha actuado”, dijo.Por otra parte, recordó que Veracruz se mantiene por tercer mes consecutivo con índices a la baja en el delito de homicidio, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y dejó en claro que estos avances son el resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno.“Vamos avanzando en el tema de seguridad en el Estado, a pesar de cómo nos lo había dejado, aunque aún falta mucho por hacer, hemos sido contundentes. En la tasa de homicidios para el mes de marzo, Veracruz sigue siendo de los más bajos en esta tabla, está más allá de la mitad de la tabla nuevamente en marzo, ya lo vimos en enero, febrero y ahora marzo, vamos a seguir trabajando en ese sentido, eso se logra a través de la coordinación y por la estrategia del Presidente López Obrador que ataca el problema desde el fondo”, resaltó.García Jiménez dio a conocer que, en la gráfica referente a la incidencia de los homicidios en todo el país, la entidad veracruzana está muy por debajo de la media nacional. Por lo anterior, reiteró que se mantendrá el trabajo y la coordinación con las autoridades federales, así como también con los municipios para mantener esta inercia para dar certeza a la población.