Más arte en venta: subastarán en París piezas del siglo VII halladas en Veracruz

La casa Maison de Vente Millon et Associétes de París, lanzó en subasta dos piezas de arte prehispánico descubiertas en Veracruz, con una antigüedad estimada entre los siglos III y VII después de Cristo.La venta, prevista para que dé inicio a las 13:30 horas del 20 de septiembre, incluye además 17 piezas detectadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como “monumentos arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de la nación mexicana”.En el caso de las dos piezas procedentes de las culturas del Golfo, corresponde a dos ocarinas de 11 y 19 centímetros, respectivamente. La primera representa a un sacerdote algún alto personaje de la época.La segunda es una cabeza de coyote bañada en chapopote, el precio por el que pide la casa de subastas es de los 80 a los 120 euros (entre 1,600 a 2,400 pesos mexicanos), elaboradas posiblemente entre el año 200 y el 700 de nuestra era.La colección incluye una figura femenina localizada en Nayarit, de 34 centímetros y que representa a una indígena embarazada o en trabajo de parto. La subastadora pide entre 400 a 500 euros por la pieza (de 8,000 a 10 mil pesos mexicanos, aproximadamente).De la subasta, la Secretaría de Cultura ya expresó su inconformidad al tratarse de bienes ya protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.Por lo anterior, Cultura ya promovió la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se dio aviso a la Interpol; al tiempo que se solicitó a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la asistencia diplomática para llevar a cabo las acciones pertinentes que permitan proteger este patrimonio cultural.“La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, además envió una carta a Maison de Vente Millon et Associétes manifestando, a nombre del Gobierno y del pueblo de México, la rotunda desaprobación a la subasta, la cual contempla las piezas antes mencionadas, en la categoría Art Tribal d´Áfrique subsaharienne, d´Ámerique, d´Ócéanie and art Précolombien” informó la SECTUR.