Más aviadores: Alcaldía de Xalapa corre a inútiles que “llegaban y no trabajaban”

En el Ayuntamiento de Xalapa se han dado de baja a más de 50 trabajadores de confianza que acudían a sus puestos en distintas áreas de la administración municipal pero “que no trabajaban”, indicó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil."Llevamos más de 50 personas de confianza que no trabajaban y se han ido, lo que hacemos es dar de baja si no tienen nada qué hacer. Han sido de varias áreas, no hay en específico", indicó en entrevista.A su juicio, un "aviador" no sólo es un empleado que cobre y no vaya, sino que también abarca al que cobra y está en su lugar de trabajo y no tiene obligaciones por cumplir."Para mí es un aviador el que viene y no trabaja, a eso nos referimos, por eso queremos eficientar personal de confianza que tenga un salario, que venga pero que esté sin trabajar no nos conviene”, abundó Ahued Bardahuil.Al decir una vez más que en su administración están llevando a cabo la transparencia tanto en la nómina como en el trabajo; el munícipe comentó que no se han presentado denuncias por esta irregularidad."Cuando sea necesario se hace (presentar denuncias), por eso estamos haciendo revisión de personal que ve está corrigiendo y evaluando área por área el número de personal que venía, cobraba y se quedaba sin hacer nada había denuncias de gente que viene, checan y se van y se está revisando área por área; que el que venga y cheque tenga un área y una responsabilidad de trabajo”, enfatizó.El Presidente Municipal capitalino insistió que en cada Dirección revisan que hicieran una labor "y si no la estaba haciendo se le da las gracias o se le explica en qué área va a trabajar".Y apuntó que hay empleados que están "cobrando y no tiene nada que hacer, es lo mismo que ser aviador y si no tiene nada que hacer y no hay disponibilidad pues les damos las gracias o los requerimientos que necesita”.