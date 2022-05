Más colonias de Xalapa no tienen agua por muchos días; CMAS no da solución, denuncian

Diversos pobladores de Xalapa se quejan ante la falta de agua y la nula respuesta de CMAS, son varias las colonias que llevan días e incluso semanas sin agua.En Monte Magno, el último día que hubo agua fue el 17 de mayo y la Comisión no nos da respuesta, aseguró lector.Refiere que vecinos se coordinan para bloquear algún acceso de vialidad importante para presionar a que solucionen el desabasto pues dicen saber que hay empresas, colonias y ciertas zonas que no sufren de falta de agua, donde cada tercer día sin falta les dan suministro por 2, 3 y 4 días seguidos y acá ni una gota.De igual manera, la falta de agua en la calle Desierto de Kalahari de la colonia Lomas de Casa Blanca causa la molestia de sus habitantes, quienes aseguran no contar con el servicio de agua desde el día 13 mayo.Han marcado a CMAS y dicen que ya está el reporte pero no dan solución, comentan los afectados.Quienes también se han visto afectados por la falta de agua han sido los xalapeños de la colonia Vicente Guerrero, en Campo de Tiro, acusan no contar con el vital líquido desde hace más de 15 días.