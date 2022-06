Más de 260 empresas, con certificación "Hecho en Veracruz"

En todo el Estado, más de 260 empresas han conseguido la certificación de "Hecho en Veracruz", lo que les permite comercializar sus productos en diferentes espacios y anaqueles.Así lo dio a conocer el subsecretario de Promoción y apoyo al Comercio y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Joaquín Rafael Galindo Toss, durante la instalación del Módulo Itinerante de este programa en el Palacio Municipal de Xalapa."Ya llevamos más de 260 empresas, son empresas que van de diferentes giros como café, café de alta especialidad, vainilla, productos de limpieza, cinturones, muebles, artesanías, guayaberas, tenemos una gran variedad de productos, son muchos productos", manifestó.Ahondó que la marca ofrece una referencia al origen, a indicadores de calidad y el cumplimiento de normas oficiales que le permiten a las empresas comercializar su producto en cualquier anaquel.Galindo Toss afirmó que los empresarios que ya se certificaron están apostándole a brindar calidad a los productos que venden, lo que permite a la gente que los compra tener la certeza de lo que están adquiriendo."Esto es un proceso, no es algo sencillo, requiere de un proceso, de ir cumpliendo con normas, a veces tenemos un producto y no tenemos la marca registrada, no tenemos el etiquetado, la tabla de contenido nutrimental, entonces también son programas que dentro del ciclo de procesos que hace la Secretaría va apoyando a los emprendedores", reiteró.Por ello, invitó a la población a comunicarse vía telefónica o acercarse a la SEDECOP para conocer cómo obtener la certificación "Hecho en Veracruz".