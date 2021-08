Las escuelas dañadas por el huracán Grace no tendrán regreso a clases presenciales, confirmó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien detalló que hasta ahora se han contabilizado 3 mil 18 instituciones dañadas severamente, la mayoría ubicadas en la zona norte.



De esa cantidad, detalló, en al menos en mil 600 no se tiene contacto con los directivos.



Escobar García explicó que a esto se suman los saqueos y robos, pues 142 escuelas fueron vandalizadas desde el inicio de la pandemia y esto representa un daño mayor a los 3 millones de pesos, el monto que se planeaba invertir para atenderles.



Por ello están trabajando “a marchas forzadas” a fin de lograr que la mayoría esté lista para recibir a sus alumnos el próximo 30 de agosto, lo cual ya es un hecho es aquellas escuelas que no tienen afectaciones.