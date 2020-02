Más de 50% de la derrama por Carnaval se queda en el comercio informal

Aunque las expectativas del comercio formal de Veracruz para el Carnaval son buenas y se espera un repunte de sus ventas de manera importante, más del 50 por ciento de la derrama económica se queda en el comercio informal.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Antonio Mendoza, llamó a las autoridades municipales a que favorezcan a quienes pagan impuestos.



"A las autoridades (pedimos) que no continúen ofreciendo los permisos, que se ponga más atención al comercio organizado", comentó.



Señaló que se trata de comerciantes que vienen de otros Estados y que les dan permiso cerca del paseo del Carnaval.



Si bien reconoció que los productos que ofrecen no se comercializan en la zona, sí representa una ventaja desleal porque no pagan impuestos.



"(Carnaval) es una oportunidad para el comercio organizado y para el no organizado, que creo que le va mejor. Es a quienes les va mejor, es algo que no podemos detener, el comercio informal, es no estar equilibrado, en porcentaje van arriba del 50 por ciento", lamentó.



No obstante, la derrama económica que espera el sector organizado es de 250 millones de pesos durante las fiestas carnestolendas.