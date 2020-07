Más de 70% de robo a comercios en Veracruz-Boca del Río no se denuncia: CANACO

En las últimas horas, el robo a comercios en Veracruz y Boca del Río se ha incrementado. Dos atracos a tiendas de conveniencia y asalto a tienda fueron reportados. Así ha sido en los últimos meses de la emergencia sanitaria; sin embargo, más de 70 por ciento de los incidentes no son denunciados, expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza García.



Asimismo, la mayoría de los ilícitos se registran con violencia, ya sea con arma de fuego o arma blanca.



Por parte del organismo empresarial, los agremiados dan aviso de los incidentes delictivos, sin embargo, muchos no llegan a ser denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado, por lo cual, en las cifras de incidencia delictiva no son contabilizados.



Los reportes llegan diariamente a través de forma electrónica a la CANACO pero no siempre ante las autoridades.



"No reportan, no levantan la denuncia y queda simplemente como un hecho delictivo que daña mucho a la comunidad pero que no se refleja en las diversas corporaciones debido a que no hay denuncia, aquí se les dice que vayan inmediatamente a levantar la denuncia, con esto, la policía tendrá en sus manos poder llegar y detener más fácil a los delincuentes".



Además de los atracos, los negocios son blanco de vandalismo, muchos están cerrados por la contingencia sanitaria y son blanco de destrozos porque no tienen vigilancia.