Más de 90 mil negocios de Veracruz han cerrado durante pandemia

Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, 90 mil 261 negocios en Veracruz han tenido que cerrar sus puertas, representando el 32 por ciento de las empresas existentes en el Estado a finales de 2019, de acuerdo con el Estudio sobre Demografía de los Negocios (EDN) 2021, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).De acuerdo con el estudio, el 98 por ciento de los establecimientos que cerraron durante la pandemia eran microempresas (88 mil 726), que son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores y generan ventas anuales hasta por 4 millones de pesos. El 2 por ciento restante de los negocios cerrados eran pequeñas y medianas empresas (mil 535).Las microempresas representan el 95 por ciento de todos los negocios del país, producen el 40 por ciento del empleo en el país y, además, producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).Es decir, los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, así como por el estancamiento de la economía a partir de 2019, no fueron los grandes empresarios, sino los pequeños establecimientos que otorgan empleo a la mayor parte de los mexicanos.De acuerdo con el rubro, el 49 por ciento de los negocios que no sobrevivieron a la pandemia se dedicaban a servicios privados no financieros; el 42 por ciento al comercio; y el 9 por ciento a la manufactura.Por otra parte, durante el mismo periodo, 72 mil 819 nuevos negocios fueron abiertos en el Estado, por lo que, en general, existe un 7 por ciento menos micro, pequeñas y medianas empresas en Veracruz que al comenzar la pandemia.A nivel nacional, entre 2020 y 2021, 1 millón 583 mil 930 negocios que existían al comenzar la pandemia han cerrado sus puertas.