Más de la mitad de cafeticultores del país no tienen escrituras de sus parcelas

Más del 50 por ciento de los productores de café en el país carecen de los documentos para comprobar la legítima tenencia de la tierra.



Al respecto, el coordinador de la Coalición Nacional de Productores de Café (CONAPROCAFE) Javier Galván Suenaga, explicó que dicho problema ocurre, principalmente con los cafeticultores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí.



"Desgraciadamente y es una cosa que acaban de comprobar los servidores de la Nación, la tenencia de la tierra en el campo no es tan pura como quisiéramos. Un productor hereda a sus hijos y los hereda de palabra, no les entrega documentos, les entrega los predios, pero no los documentos", aseguró.



Atribuyó esto al alto costo de los servicios de un Notario Público para la escrituración de una propiedad, cuyo monto es de entre 10 mil y 15 mil pesos, cantidad difícil de pagar para un cafetero.



"Entonces, si tienes cuatro hijos van a ser cuatro documentos, 60 mil pesos; que si no tienen para producir, mucho menos para pagar ese tipo de trámites jurídicos", dijo.



En este contexto, aseveró que la mayoría de los productores de café no cuentan con la documentación para amparar sus fincas.



"Los agentes de policías locales, los agentes municipales, los comisariados ejidales, reconocen a los hijos de los productores como propietarios de los terrenos, pero en realidad, no tienen con qué comprobarlo", añadió.



Sin embargo, expuso que debido a ello, disminuye incluso la probabilidad para un cafeticultor de acceder a préstamos, aunque los montos oscilan de los 10 mil a 40 mil pesos.



"Incluso, con la petición de los Servidores de la Nación, de que los servidores comprobaran fehacientemente la propiedad de la tierra, muchos de los productores quedaron fuera de los apoyos de producción para el bienestar", concluyó.