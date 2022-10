Más de la mitad de mujeres con cáncer empiezan tratamiento en etapas avanzadas

El número de mastectomías practicadas sigue siendo alto en mujeres con cáncer de mama, lamentó la presidenta de la asociación “Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama”, Bety Cruz, quien añadió que más de la mitad de las pacientes llegan a recibir atención médica en etapas avanzadas de la enfermedad.Recordó que cuando hay retraso en la detección, tanto la incidencia de muerte y de la extirpación del seno son mayores.En las mujeres mexicanas, la incidencia de cáncer de mama es de las más altas y en Veracruz es la segunda causa de muerte.“Aquí en México, 60 por ciento, si no es que el 70 por ciento de las mujeres que son detectadas con cáncer de mama, están en una etapa 3 a una etapa 4, cuando llegamos a una etapa tan alta como esta, normalmente el procedimiento quirúrgico que (se requiere) es la mastectomía, porque en la mayoría de los casos hay que retirar ganglios, todo el tejido mamario; limpiarlo para que no quede alguna célula de cáncer y no emigre a otro órgano”, indicó.En el marco del mes de la lucha en contra del cáncer de mama, la presidenta de MUAC, alertó a las mujeres que un minuto que toma realizarse una mastografía puede salvar su vida, desafortunadamente, aunque se ofrecen exámenes gratuitos, muchas no acuden por miedo.El desconocimiento de la enfermedad o porque son jóvenes, creen que no pueden desarrollar un cáncer; sin embargo, destacó que es importante que a partir de los 25 años deben realizarse exámenes en las mamas.“Existen muchas mujeres de 48 a 50 años que en su vida se han hecho una mastografía y de estas, un 30 por ciento (…) se rehúsan en primer lugar por el miedo. Muchas veces llegan acompañando a otra persona y dicen yo no me la hago, ella se la hace, pero yo no, porque duele. Ese miedo hay que rechazarlo”.Para las mujeres menores a los 40 años se recomienda que se realice un ultrasonido de mamas, además de la autoexploración mensual.