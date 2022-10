Más problemas en la UV: Se quiebra Psicología Xalapa, exigen salida de Directora

Estudiantes y docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) exigieron la destitución de la directora Lizette Teresa Figueroa Vázquez, “por la deficiencia en la gestión y resolución de problemas que acontecen” en la institución.En un comunicado del Consejo Estudiantil, donde se incluyó la denuncia dirigida al rector Martín Aguilar Sánchez, se informó que este lunes tuvo lugar una asamblea en la que se pidió conocer el sentir del alumnado respecto a la gestión realizada por la aún directora.Los estudiantes coincidieron en que presuntamente hay una mala gestión en la asignación de docentes en experiencias educativas, lo que impacta de manera directa en más de 200 alumnos.Es decir, que a casi tres meses de haber iniciado el ciclo escolar, al menos en siete materias no hay docentes y en otras donde sí hay, los profesores no cumplen el perfil para desempeñar la responsabilidad.“Para las y los estudiantes que no conocían la facultad, quienes hoy representan el 70% de la comunidad estudiantil o para quienes están por egresar, queremos decirles que si bien siempre han existido áreas de oportunidad y puntos de mejora... nunca como ahora nuestra Facultad se encuentra sin rumbo.“Es un hecho sin precedentes que la formación de nuestros estudiantes y el mantenimiento de un ambiente laboral para atenderla se encuentran en un estado de inatención, no representando una prioridad en el quehacer diario de quien nos dirige”, recriminaron los estudiantes.Sobre este punto, indicaron que la Directora se ha negado a asignar a docentes que sí cumplen el perfil, con el fin de beneficiar a otros académicos que aparentemente serían sus allegados.Además, acusaron que no han sido resueltas algunas denuncias por violencia de género y no hay transparencia en procesos educativos.Igualmente, exigieron que un alumno, identificado como Carlos Eduardo “N” sea expulsado de la universidad, pues tienen una denuncia que, sin embargo, fue resuelta de manera que “beneficia al violentador y pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas que atiende en la Unidad de Servicios e Investigación Psicoeducativa”.Pidieron también que los docentes no confundan la libertad de cátedra con la exposición de sus asuntos personales que no compete al alumnado conocer.Los alumnos indicaron que en tanto estas y otras peticiones no sean resueltas, continuarán en un “paro activo”.“Los y las estudiantes de la facultad de psicología entendemos que hay actividades que benefician a la comunidad en general, por tal motivo, los servicios de las unidades (USIP, UNASPO, USPES, UNIPSO), los servicios bibliotecarios, el laboratorio de psicobiologia y el Centro Centinela podrán proceder con normalidad”, explicaron.Al comunicado de los alumnos se anexó una denuncia hecha por la plantilla de docentes de la facultad, donde entre otras cosas, exponen que la falta de profesores en siete materias afecta a 210 alumnos.Que hay al menos 170 estudiantes sin un plan de egreso acorde a sus trayectorias y del total de alumnos que esperan que puedan egresar, sólo se alcanza un 60 por ciento.Indicaron que esta situación se debe a la pésima gestión de la Dirección, pues no se asignan profesores acordes al perfil requerido, las plazas de tiempo completo están ocupadas por dos personas que, acusan, fueron favorecidas en todo momento, impidiendo que otros docentes pudieran participar.“Otra expresión del proceder inadecuado por parte de la Dirección de la Facultad para la asignación de experiencias educativas ha sido negar o impedir que algunos docentes, que cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias, puedan entregar sus documentos o ser designados para cubrir los interinatos”, acusan.Los docentes acusaron que desde marzo de este año comunicaron a la Dirección General del Área de Ciencias de la Salud estas irregularidades “sin que a la fecha se cuente con una respuesta o intervención concreta”.Indicaron que derivado de esto, el pasado 10 de octubre dirigieron la documentación correspondiente de estos hechos al rector y otras autoridades universitarias.