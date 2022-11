Más que hablar de ideología de género en escuelas, urge reforzar materias básicas: Obispo

Más que hablar de la ideología de género en las escuelas se tiene que abordar el concepto completo de la persona, atender temas como matemáticas, lectura, escritura, geografía, historia, consideró el obispo Eduardo Cervantes Merino."La necesidad que se tiene es de la valoración de la educación y desarrollo integral de la persona. Si la gente adulta, ya adulta, va en una manera de ir encontrando procesos de identificación diferentes y lo asumen, pues ya lo hacen como tal, pero de entrada no se puede educar entre comillas en esas situaciones".El prelado aseveró que hay cosas más importantes de las cuales preocuparse en materia educativa.Incluso las autoridades tendrían que preguntarse cómo anda México y sus alumnos en el contexto de lecto- escritura, en geografía, el cuidado ecológico, el medio ambiente, en procesos de matemáticas y más asignaturas después de la pandemia, pues los escolapios tuvieron una enseñanza que no fue presencial."Pensemos en cómo andamos en el tema del pensamiento lógico, dónde están las habilidades artísticas; hay cosas más urgentes para el desarrollo integral que me parece que no se atienden. A veces se crea una ideología que es la que rige las acciones políticas y llega hacer daño porque llega a parcializar la realidad".