Más que nombres de festivales, el objetivo es impulsar la cultura en Xalapa: SECTUR

El secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, afirmó que no importa si se llama "Soy Festival", que se desarrolló dos años consecutivos en la administración municipal de Américo Zúñiga Martínez; o "Festival Internacional Xalapa y su Cultura", que el año pasado fue su primera edición; sino que lo primordial es seguir creando espacios para que las actividades artísticas y los creadores culturales de la Capital sigan teniendo un espacio."Todas las expresiones artísticas y culturales serán bienvenidas. Todos los festivales que tengan un fin positivo para el turismo, para la cultura, sin buscar fines de lucro, que espero no sea el caso, todos los festivales serán bienvenidos a sumarse en una gran iniciativa, como quiera que se llamen. No importa el nombre, lo que importa es el fin", manifestó al ser cuestionado sobre si la SECTUR apoyaría su eventual reactivación.Al considerar que "nombres van y nombres vienen", Martínez Olvera aseguró que aferrarse a un nombre sin objetivo central no tendría ningún sentido, pues éste es promover a Xalapa y su cultura, siempre de las manos el sector empresarial, el Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal."No tendrían por qué chocar (la realización de dos festivales con el mismo objetivo), tendríamos obviamente si fueran dos, si fuera uno, si nos pudiéramos sumar todos con un objetivo central sería ideal", refirió.Recordó que a mediados del año pasado se llevó a cabo el "Festival Internacional Xalapa y su Cultura", el cual se está promocionando e impulsando para la Capital y en el que los asistentes pudieron disfrutar de todas las expresiones del arte."Se ha hecho una gran convocatoria para que se sigan sumando diferentes expresiones artísticas, tuvimos desde obras de teatro premiadas a nivel nacional, conferencias, ponencias, conciertos, grupos de la Universidad Veracruzana (UV), artistas internacionales de salsa. Este gran festival es el que estaremos posicionando", puntualizó.