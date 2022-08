Más que seguridad o economía, preocupa a municipios abastecimiento de agua

El diputado local Luis Antonio Luna Rosales afirmó que en algunos municipios de Veracruz la principal preocupación de los ciudadanos y autoridades municipales es el abastecimiento de agua potable.“El principal problema sigue siendo el agua y es un problema que ahora sí, al unísono todos los alcaldes lo identifican como el principal problema; no la seguridad, no la economía, es el agua”, declaró el representante del Distrito XIII con cabecera en Emiliano Zapata.Lo anterior al ser cuestionado sobre el destino de los mil 600 millones de pesos que el Gobierno estatal ha recaudado con el programa “Canje Seguro Conviene”.Opinó que parte de los mil 600 millones de pesos que el Gobierno del Estado recaudó por el canje de placas podría destinarse a resolver los problemas de agua que reportan los ayuntamientos, aunque reconoció que la entidad tiene distintas necesidades.Destacó que, a partir de la coordinación que tiene la administración de Cuitláhuac García con la LXVI Legislatura, en su momento se definirá el destino de ese dinero.Respecto del abasto de agua potable, añadió que incluso los mil 600 millones de pesos no bastan para garantizar el servicio en pueblos de Veracruz.“Es insuficiente, pero se trata de destinar los recursos para generar mayor impacto y beneficio de la población y garantizar las necedades básicas”.Luna Rosales confió en que lo obtenido por el canje de placas sea usado en obras y acciones de impacto para la población veracruzana.Estamos en contacto constante con el Ejecutivo, con el Gobernador. Hasta este momento lo que ha visto desde la Comisión de Vigilancia es que los destinos van a obras que tengan un impacto mayor a la población.“Estoy seguro de que nos van a informar sobre el destino de este tipo de recursos”, declaró el morenista.