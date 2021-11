Mascotas no son juguetes; muchas terminan abandonadas

Aquellas personas que vendan mascotas en la vía pública o en comercios que no cuenten con el permiso correspondiente de la Secretaría de Salud reciben sanciones que van desde el retiro de las mascotas, cárcel por al menos 72 horas hasta la clausura del negocio, informó la encargada del Centro de Bienestar Animal en Córdoba, Paola Castellanos Elvira.Estas acciones se aplican desde hace tres años y se han sancionado al menos a cinco personas que vendían perros y gatos en calles de la ciudad.En este sentido llamó a la ciudadanía a no comprar animales de compañía para sus hijos ya que los consideran juguetes y no lo son, sufren maltrato y la mayoría termina en las calles, abandonados."En época navideña o Día de Reyes, hay niños que reciben como regalo un animal de compañía y crecen las mascotas y los abandonan, los dejan en la calle, en azoteas, no los cuidan, por eso pedimos que piensen antes de dar estos regalos", dijo.