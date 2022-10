Mataron a su hijo y dos años después Fiscalía sigue ignorando caso

Rafael Vázquez Vázquez, padre de Dorian Vázquez Lara, asesinado a finales de marzo, demandó justicia y celeridad en la investigación, recriminando que la Fiscalía General del Estado (FGE) no actúa para dar con el o los responsables de su muerte.En conferencia de prensa, en la que exhibió copias de los oficios y otros documentos presentados ante instancias defensoras de los Derechos Humanos y dependencias gubernamentales, lamentó la insensibilidad que han manifestado las autoridades."No se ha hecho justicia, y lo que pido es que de haga justicia. Ya hablé a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a la Secretaría de Gobierno, llevé escritos a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, hablé con el delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta, y no hay sensibilidad", criticó.Narró que el 31 de marzo del 2020 le habló su nieta para avisarle que desde el sábado 28 de marzo no tenía noticias de su papá, quien vivía en concubinato con una señora de nombre Isabel, en la colonia Predio de la Virgen."El miércoles 1 de abril del 2020 me dediqué a buscar a mi hijo en casa de amistades, hospitales, centros de reclusión, sin localizarlo y decidí para el siguiente día ir a poner la denuncia por persona desaparecida. El jueves 2 de abril del 2020, me presenté a la Fiscalía General del Estado a poner la denuncia por persona desaparecida", dijo.Vázquez Vázquez apuntó que en ese momento, dos elementos de periciales le informaron que tenían un cuerpo no identificado que había sido encontrado el lunes 30 de marzo y lo invitaron a reconocerlo, resultando ser su hijo, que para entonces tenía 36 años y de profesión herrero."Desde que sucedió el asesinato de mi hijo me he entrevistado con la Fiscal séptima y los policías ministeriales que tienen asignada la carpeta de investigación y desde el 20 de octubre del 2020 no ha avanzado la investigación, lo que me orilló a buscar apoyo en otras instituciones que tienen que ver con la impartición de justicia y los Derechos Humanos", dijo el padre de la víctima.También dio a conocer que desde el 20 de abril del 2020, solicitó al Gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez una audiencia, sin que a la fecha haya recibido respuesta."Es por esa razón que doy a conocer a la opinión pública, buscando sensibilizar a las autoridades responsables a que cumplan con su trabajo que por falta de cumplimiento la sociedad les ha perdido la confianza en la impartición de Justicia que no es pronta ni expedita ni imparcial, prácticamente no existe", cuestionó Rafael Vázquez.