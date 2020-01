Matrimonios gay son “moda temporal e importada”, dice exalcalde de Veracruz

El exalcalde de Veracruz, Francisco Ávila Camberos, indicó que se debe defender a la familia tradicional pues si ésta se acaba, no habrá defensa de la sociedad ante un autoritarismo del Estado.



El exfuncionario, quien fue reconocido como “Coatepecano distinguido” por el Ayuntamiento del Pueblo Mágico, dijo que se debe respeto a las personas que tienen atracción por su mismo sexo, sin embargo, aseveró que no deben aceptarse ocurrencias como los matrimonios igualitarios.



“Pero otra cosa es aceptar ocurrencias que ponen en riesgo a la familia tradicional, son modas temporales e importadas, debemos de defender los derechos humanos pero hasta que no pasen por el derecho de otros. Hay programas de la ONU que quieren influir para acabar con la familia, si ésta se acaba no hay defensa de la sociedad ante el autoritarismo, la familia es anterior al Estado, entonces hay que cuidarla, la unión del mismo sexo que le llamen como gusten pero no matrimonio”, sostuvo.



Por otra parte, Ávila Camberos llevó a cabo la plática “Progreso con participación ciudadana” con jefes de manzana de la ciudad, además de diversos comités vecinales e integrantes de las juntas de mejoras de las congregaciones de Tuzamapan y Pacho Viejo.



Durante su ponencia, instó a los presentes a participar activamente en la vida política del municipio, pues sólo así se pueden tener buenos gobernantes.



Abundó sobre la necesidad de contar con gobernantes honestos y capaces de dar solución a la problemática que enfrentan los municipios día a día.