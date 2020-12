Mayores de 60 años podrán participar en consejos municipales o distritales: OPLE

Las personas mayores de 60 años sí podrán participar en la convocatoria que emitió el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para integrar los 212 Consejos Municipales y 30 Distritales que se instalarán para la organización de los comicios del 6 de junio.Así lo aclaró la consejera María de Lourdes Fernández Martínez, al añadir que en el cada órgano desconcentrado se implementarán las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19, por lo que serán espacios seguros para las personas adultas mayores que llegaran a elegirse.“Hasta el momento no se tiene esa limitante o limitación, lo único es que la edad mínima es 23 años”, precisó en entrevista al añadir que podría ser que, al momento de elegir a los integrantes de dichos consejos, se considere esa situación pero será una decisión que se discutirá entre todos los integrantes del ente comicial.Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí fijó como edad máxima para ser supervisor electoral o capacitador asistente electoral 60 años, considerando el riesgo en su salud que pudieran correr las personas adultas mayores al desempeñarse en esos encargos; lo cual no se determinó en el OPLE.“Finalmente, los protocolos sanitarios de cuidado, de evitar riesgos de contagios se determinarán también pero no sólo en la etapa de la convocatoria sino también al momento de la instalación de los consejos. Incluso dentro de los reglamentos también se previó el poder sesionar en línea precisamente para evitar ese tipo de riesgos de contagios de salud”, manifestó Fernández Martínez.La convocatoria para conformar los órganos desconcentrados del OPLE estará abierta hasta el 10 de enero para el caso de los municipales y el 12 de enero para los distritales, cuyas bases y requisitos se pueden consultar en la página web del organismo http://oplever.org.mx y cualquier duda o consulta la puede hacer a través del teléfono 228 141 03 30 extensión 130, de las oficinas centrales en Xalapa.