Mayoría de escuelas en región Coatzacoalcos adeudan la luz

El 90 por ciento de las escuelas del Distrito XI en Veracruz presenta rezagos en el pago del servicio de energía eléctrica, confirmó la Diputada federal Tania Cruz Santos.Por lo anterior, dio a conocer que presentará una iniciativa de ley para la reclasificación de la tarifa en escuelas.La intención es que las instituciones educativas paguen menos de luz, pues dijo que debido a lo caro que es para ellos, muchos terminan con deudas que provocan un rezago en sus pagos.Destacó que las tarifas implementadas en las escuelas son excesivos, tanto como si se tratara de servicio eléctrico de uso personal o de empresas privadas.“Estoy trabajando en una iniciativa para que se pueda considerar a las instituciones educativas con una reclasificación de la tarifa, ya que no es algo que se utiliza de manera personal, ni para un negocio, sino para un bien y algo que está avalado por la constitución que es el derecho de los niños y las niñas a recibir educación de calidad”, dijo.Destacó que por los adeudos, ya existen acuerdos con la CFE para no efectuar los cortes del suministro ya que estarían violando los derechos de los niños a una educación de calidad.“Si te hablo de instituciones educativas creo que el 90 por ciento de las escuelas tienen problemas, ya sea de rezago o de otros tipos con la comisión federal, hay problemas por todos lados hasta con los propios usuarios”, dijo.Cruz Santos dijo que tratarán de subir a rango constitucional el derecho al servicio de energía eléctrica, para que las escuelas ya no presenten atrasos en el pago del suministro.