Mayoría de los 26 municipios de la región de Zongolica ya tienen Banco Bienestar

La directora de Programas Federales de Desarrollo en la región de Zongolica, Jessica Viviana Victoria Atlahua, señaló que no habrá ningún problema para atender a la población beneficiaria con las nuevas sucursales de Banco del Bienestar.Señaló que la mayoría de los 26 municipios que le corresponden contará con al menos una de estas instituciones y muchas ya están funcionando o a punto de concluirse.Comentó que por ejemplo en Tezonapa hay dos sucursales del Banco del Bienestar, una en la cabecera y otra en la comunidad de Motzorongo.Mencionó que en el caso de Omealca hay una sucursal operando, mientras que en Camerino Z. Mendoza la sucursal ya se concluyó y se están cubriendo los requisitos de los permisos y la instalación de los sistemas bancarios.En el municipio de Nogales, agregó, el banco ya está en operaciones, lo mismo que el de Aguaxinola en Acultzingo, la de maltrata y la de Soledad Atzompa en tanto que se construye una sucursal más en Tequila, se terminó la de Atlahuilco y en San Juan Texhuacan está por iniciar la edificación.Explico que todo esto hace ver que se tendrán las condiciones para dar la atención a toda la gente de la Sierra que recibe apoyos de programas federales con el beneficio de que aquí no tendrán que pagar ninguna anualidad, como era el caso de Citibanamex, y pueden hacer uso de su tarjeta en cualquier banco del país.Agregó que la mayoría de las tarjetas ya se entregó actualmente a los beneficiarios, aunque quedan algunas que no se recogieron porque los titulares ya fallecieron o bien se encuentran enfermos y no pudieron acudir a las sedes, pero a ellos se les buscará para entregárselas.Mencionó que las personas que no han sido llamadas no deben preocuparse ya que hay un paquete más de tarjetas que llegará por el 25 de diciembre, pero éstas se entregarán en enero del 2023.