MC propone darle más días de vacaciones a trabajadores de Gobierno en Veracruz

La diputada de MC, Maribel Ramírez Topete, presentó una iniciativa para ampliar las vacaciones de los trabajadores del servicio público en al menos 10 días más al año.La legisladora planteó una reforma al artículo 53 de Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz con dos periodos anuales de descanso, con goce de sueldo, que no sean inferiores a 15 días cada uno.En Tribuna, Ramírez Topete dijo que esto iría acorde con las recientes reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, teniendo por objeto beneficiar a las personas que tengan más de 6 meses de trabajo ininterrumpidos al servicio de la misma entidad pública.Recordó la reforma aprobada el pasado 3 de noviembre por la Cámara de Senadores, en la que se modificaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, respecto al disfrute de vacaciones dignas.Ramírez Topete explicó que actualmente la Ley en Veracruz prevé un margen limitante de por lo menos 10 días hábiles y, considera que, en correspondencia con la reforma federal, sería necesario aumentar a 15 días el periodo vacacional, para un total al año de al menos 30 días.“Las vacaciones no son un privilegio, sino un derecho humano que está plasmado en la Constitución y en Tratados Internacionales; además que redituará en la mejora de la salud de las y los trabajadores”, dijo.A la iniciativa se adhirió el grupo legislativo del PAN, así como las diputadas del PVEM, Citlali Medellín Careaga y Tanía María Cruz Mejía, siendo turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.Actualmente, el texto vigente de la Ley establece:ARTICULO 53.-Los trabajadores que tengan más de seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de la misma Entidad Pública, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de por lo menos diez días hábiles, con goce de sueldo, en las fechas que al efecto señale el calendario oficial correspondiente. Los períodos no podrán ser acumulados ni fraccionados y, en ningún caso, los trabajadores que laboren en los mismos, tendrán derecho al pago de salario doble.El texto propuesto en la iniciativa plantea:ARTICULO 53.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de la misma Entidad Pública, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, que no podrán ser inferiores a quince días hábiles continuos cada uno, con goce de sueldo, en las fechas que al efecto señale el calendario oficial correspondiente. Los períodos no podrán ser acumulados ni fraccionados y, en ningún caso, los trabajadores que laboren en los mismos, tendrán derecho al pago de salario doble.