Me clonaron el WhatsApp: Alcalde de Tihuatlán

“Mi cuenta personal de WhatsApp ha sido clonada. Si reciben un mensaje inapropiado por favor de no responder, ya estamos trabajando para recuperar la cuenta. Muchas gracias”, alertó el alcalde de Tihuatlán, en la zona norte de Veracruz, Leobardo Gómez González.El mensaje lo difundió a través de su cuenta personal de Facebook, luego de haber sido víctima de usurpación de identidad, pues su cuenta personal de WhatsApp fue hackeada para luego hacer mal uso con el envío de mensajes, en algunos de los cuales se solicita dinero a su nombre, alertó.Asimismo, y desde un nuevo número de teléfono, Gómez González dispersó un segundo aviso a sus contactos, conocidos, amigos y familiares.“Hola qué tal, soy Leobardo Gómez, este es mi nuevo número, el otro me lo hackearon, por lo cual les pido por favor que me lo bloqueen para que WhatsApp bloquee y la persona ya no pueda hacer mal uso de mi WhatsApp. Está pidiendo dinero. Se lo voy a agradecer mucho. Saludos”, indicó.Recientemente han sido hackeada varias cuentas de presidentes municipales, como ocurrió apenas esta semana en Teziutlán, además de Soledad Atzompa, Metepec, Zongolica, Acultzingo, entre otros.