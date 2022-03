Me fabricaron el delito de ultrajes, afirma exfuncionaria de Fiscalía

La abogada y exjefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adriana “N”, acusó a las autoridades policiales y de procuración de justicia de violentar su intimidad y de exponerla como mujer, madre e hija, luego de ser detenida y acusada del delito de ultrajes a la autoridad, por lo que estuvo 100 días presa.Adriana “N” salió apenas este martes del penal de Tuxpan; su detención se debió a que presuntamente trató de impedir que se ejecutara una orden de aprehensión en contra del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián "N", supuestamente agrediendo a elementos de seguridad.La exfuncionaria es prima hermana de Ángel “N”, alcalde suplente de Lerdo de Tejada, quien también fue detenido poco antes de rendir protesta el 31 de diciembre de 2021.Ahora, acompañada de su representante legal, afirmó que es inocente."Realmente soy inocente, me exhibieron, me expusieron, violaron mi intimidad, me exhibieron como mujer, como hija, como madre, como esposa, como amiga, me pusieron en un lugar donde yo no estaba, yo no cometí ningún delito, me señalaron socialmente y creo que eso no es justo", dijo en conferencia de prensa.Indicó que con ello se incurrió en violencia de género en su contra, lo que no puede seguirse permitiendo."No podemos seguir permitiendo que sigan violentándonos, que violen nuestra intimidad, que nos sigan exhibiendo y exponiendo de la forma en que a mí me lo hicieron, sobre todo no podemos permitir que siga haciendo más gente inocente en la cárcel, yo soy inocente, lo demostré y aún así estuve privada de mi libertad más de cien días, sin ver a mis hijos", reiteró.Apuntó que lo que dice en el informe policial homologado "es totalmente falso", porque aseveró que jamás la detuvieron, la esposaron, ni intentó impedir la detención de una persona y que su teléfono siempre lo tuvo consigo y nunca se lo aventó a los uniformados.Indicó que en la madrugada del 2 de diciembre, día que fue detenida, fue citada a las 5:00 horas en un hotel por "una persona"; sin embargo, el parte policial precisa que a las 2:05 horas su teléfono móvil fue asegurado pero enseñando conversaciones de WhatsApp con su esposo, demuestra que a las 6:37 horas pudo alertarlo se la situación que estaba viviendo."(El informe dice que) en cuanto yo les aviento el celular ellos vienen, me someten, proceden, esposan y me trasladan supuestamente a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (en la calle Úrsulo Galván del centro de Xalapa), quiere decir que ya tenía las manos atadas, yo ya no tenía mi teléfono. (...) Pero resulta que a las 6:37 horas, cuando yo me doy cuenta que me estaban armando un tamal, que estaban fabricándome el delito, le mando un mensaje a mi esposo, lo tomo de mi bolsa, porque siempre lo tuve yo, a mí nunca me detuvieron", dijo.Si bien el proceso penal en su contra continúa, mientras se resuelve de fondo el amparo promovido y por el que obtuvo la suspensión provisional de la prisión preventiva oficiosa; expuso que a los elementos que supuestamente agredió y por lo cual se le imputó este ilícito, los conoció en la delegación de la Policía Estatal.Por su parte, su abogado Arturo Nicolás Baltazar indicó que la única prueba para inculparla fue la supuesta agresión con el celular y la "mentada de madre" que les propinó a los policías."La única prueba que hay contra Adriana "N" es el celular, que dicen que fue embalado a las 2:00 horas y aquí lo tenemos en el informe policial homologado, es la única prueba y el señalamiento nuevamente de policías que mienten en un informe policial homologado, lo único que faltó es que pusieran que llevaba drogas y que le disparó a los policías, es el mismo modus operandi", dijo.Manifiestó que es importante que la ciudadanía veracruzana conozca cómo "se están fabricando delitos a personas inocentes", por lo que indicó que una vez se resuelva el fondo del amparo y se defina la absolución plena de la acusada, pedirán la reparación del daño.