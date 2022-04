El Ayuntamiento de Medellín de Bravo buscará revocar la concesión que la pasada administración municipal otorgó a la empresa NL Technologies, lo cual ha sido un robo porque se incumplió con la instalación de luminarias y continúan pagando mensualmente 2 millones de pesos por este concepto que se descuenta a través de las participaciones federales.El alcalde Marcos Isleño Andrade afirmó que ya hubo acercamiento con el Gobierno del Estado para pedir apoyo en el área jurídica para echar abajo el contrato realizado con dicha empresa, a la cual se la ha pagado alrededor de 100 millones de pesos, aun cuando incumplió con los términos.“Estuvimos muchos meses tocando las puertas en el Gobierno del Estado para que nos dieran cuál era la vertiente a seguir para que ya nos dejaran de retener ese dinero, no sé a dónde va a parar porque no vienen a reparar ni siquiera las lámparas, hace unos días el Gobierno del Estado a través de la dirección jurídica empezó a recabar información y solicitar documentos para iniciar el proceso legal para poder tirar la concesión de esta empresa fraudulenta”.Afirmó que NL Technologies no da la cara al Ayuntamiento, no contestan los números a los que debería dar servicio, por ende, tampoco cumple con el mantenimiento de las luminarias y el pago del uso de energía a la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual deben destinar recursos para esos servicios.Explicó que el procedimiento legal es a través del jurídico del Gobierno del Estado y posteriormente se canaliza al Congreso del Estado para que finalmente se revoque la concesión.“Fue un tema de un robo descarado, honestamente, prácticamente 2 millones de pesos se están yendo a una empresa que no sabemos dónde está, me comentan que es un tema que puede tardar algunos meses, lamentablemente durante estos meses pues van a seguir reteniendo ese dinero, pero bueno, esperemos que sea lo más pronto posible", expresó el presidente municipal.Isleño Andrade precisó que además de los 2 millones que se le otorgan mensualmente, se paga 1 millón más a la CFE.