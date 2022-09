Mediante Línea Violeta, IMMX también atiende a hombres con problemas emocionales

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Zaira del Toro Olivares, expuso que en la Línea Violeta también han recibido llamadas de varones y los han atendido tras sufrir algún problema emocional producto de la pandemia de COVID-19.Señaló que este servicio que se brinda de manera gratuita a través del número telefónico 800 000 20 18 o por WhatsApp 2283 15 15 70, donde los varones han pedido canalización, atención y contención psicológica."En efecto, hemos recibido llamadas no solamente de mujeres, también hemos tenido algunas llamadas de hombres que nos han solicitado la canalización, la atención y la contención psicológica, porque la pandemia generó situaciones emocionales que no sabían a dónde recurrir", reveló la funcionaria municipal.Del Toro Olivares detalló que en esos casos se les atendió al ser el primer contacto y posteriormente fueron canalizados a las instancias competentes.Por otro lado, señaló que el organismo paramunicipal a su cargo ha trabajado en el primer semestre del año en la conformación de las redes de vinculación comunitarias, pasando de diez al inicio de la actual administración a 17 en la actualidad."Había una participación de 80 mujeres, más o menos, y ahorita tenemos 280 mujeres que están activas, a las cuales les damos herramientas a través de capacitaciones, talleres y, sobre todo, mostrarles y visibilizar que la violencia no es natural, ni es un proceso por cual debamos de vivirlo", puntualizó."Vamos muy bien, afortunadamente hemos contado con el trabajo y la participación de todas las direcciones de lo que comprende el Ayuntamiento y mucha de la participación de la ciudadanía", destacó al respecto.