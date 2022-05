Medicinas oncológicas que urgen en hospitales, están embodegadas en Xalapa

La renuncia de Roberto Ramos Alor a la Secretaría de Salud se dio en medio de un escándalo por desperdicio de medicamentos en la entidad que ha sido documentado por el INSABI.Este viernes, el periódico Reforma informó que en Veracruz y Tabasco, estados gobernados por Morena, hallaron medicamentos oncológicos a punto de caducar o que ya no sirven.La Federación tuvo que proceder en medio de reclamos de ciudadanos por desabasto.En comunicados, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) comprobó que el almacén central en Xalapa fue hallado repleto de miles de oncológicos de alto costo, registrando una saturación.El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, presentó su renuncia luego de que el Insabi acudió el 4 de mayo a la entidad y, posteriormente, el 11 de ese mes.En una reunión con los padres de familia dio los resultados de la supervisión al almacén en Xalapa. Notificó que encontraron 884 mil 822 piezas de medicamentos con caducidad menor a nueve meses.Además, se reportó desabasto de deferasirox e incongruencias entre las cajas en físico y el inventario electrónico de etopósido y cisplatino.El Gobierno Federal determinó que 139 claves que faltaban en el hospital se encontraban en el almacén central de Xalapa y que la autoridad aclaró que no hay desabasto, sólo no se surten en los hospitales.El INSABI se comprometió a realizar gestiones para revisar la caducidad de cada uno de los fármacos hallados para implementar ajustes para aprovecharlos.Reforma recuerda que el ahora exsecretario de Salud de Veracruz negó que existiera un desabasto de medicamentos oncológicos durante su gestión o culpó a factores externos.A su arribo, a finales de 2018 y durante una comparecencia en el Congreso, culpó a las administraciones anteriores por dejar los almacenes al 10 por cientoy aseguró que se surtían fármacos, pero por la alta demanda se acababan rápido.En julio de 2021, el funcionario fue denunciado ante la Fiscalía General de Veracruz por desabasto en fármacos para quimioterapias.Madres de niños con cáncer dijeron a medios locales que al menos cuatro menores murieron sin medicamento entre 2019 y 2021.