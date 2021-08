Médicos del Hospital de Especialidades del IMSS hacen exitoso trasplante de riñón

Especialistas de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Veracruz realizaron el trasplante de riñón a una paciente de 21 años, quien durante tres años estuvo en lista de espera hasta que su novio ofreció el vital órgano que permitirá a la joven tener una mejor calidad de vida.A los 17 años, Mariana Guadalupe fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Se sometió a diálisis en 2018 y entró a lista de espera de donación cadavérica sin que se generara una oportunidad para ella.Una alternativa era la donación de familiar directo y al no contar con esta opción, su novio ofreció su riñón y al ser compatible el trasplante se realizó en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) “Adolfo Ruiz Cortines”, en Veracruz.Debido a la insuficiencia renal, la paciente padeció vómitos, mareos y cansancio y hoy a sus 21 años tiene una nueva oportunidad de vida gracias al acto de amor de su novio.El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), doctor Elías Bonilla Casas, explicó que la joven paciente goza del derecho al servicio médico del Seguro Social por ser estudiante de bachillerato y fue llamada en tres ocasiones como probable receptora de un donador cadavérico; sin embargo, no fue candidata y continuaba en espera, razón por la cual decidió buscar un donante vivo.El novio de Mariana, de 30 años, accedió a ser su donador y cumplió con el protocolo, ambos se sometieron al proceso quirúrgico de donación y trasplante en abril de este año.Al donante le realizaron una nefrectomía laparoscópica, que permitió que el joven se recuperara en 23 días, en lugar de los dos meses que se necesitan con el procedimiento convencional, con lo que se destaca que la UMAE es un hospital que busca siempre el mayor beneficio para la salud de sus derechohabientes, afirmó el doctor Bonilla Casas.Gracias a que todo evolucionó bien, la paciente fue dada de alta a los seis días posteriores a su trasplante y aunque continúa en seguimiento médico, su estado de salud es favorable y ya no depende de una máquina para vivir, comentó el especialista.El doctor Bonilla Casas destacó que la UMAE del IMSS en la Representación de Veracruz Norte trabaja en favor de la salud de los derechohabientes y en la atención a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.En su oportunidad, Mariana Guadalupe agradeció la atención médica y el trato recibido por el personal de salud del IMSS, e invitó a la población en general a conocer y ser partícipes de la donación de órganos.Los procedimientos de donación y trasplante en el Seguro Social se realizan bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar riesgos en los pacientes.Cualquier persona que desee ser donador voluntario de órganos y tejidos, puede consultar la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.IMSS.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.