Personal de la Clínica Familiar del ISSSTE realizó un paro de brazos caídos, en protesta contra el Gobierno Federal en virtud que han solicitado la vacuna COVID-19 y no han recibido atención.



Señalaron que a pesar de estar laborando al 100 por ciento, no tienen ni siquiera probable fecha de vacunación.



El médico Víctor Manuel Velázquez dijo que es lamentable que no hayan vacunado al personal de este centro médico cuya plantilla laboral es de 140 trabajadores.



Acompañado de otros médicos, indicó que ya falleció un compañero y otros 10 han estado enfermos de COVID-19, por ello urgen el biológico.



A pesar que anunciaron paro, dieron consulta pues llegaron pacientes de Tezonapa, Coscomatepec, Amatlán y Atoyac, entre otros.



De hacer caso omiso, afirmaron que tomarán otras medidas más drásticas hasta lograr que los inmunicen.