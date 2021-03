Médicos particulares de Xalapa demandan la vacuna contra COVID

Integrantes de 14 sociedades y colegios de profesionales de la salud en Xalapa denunciaron la negativa del Gobierno de Veracruz para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a médicos particulares.Lo anterior, aun cuando en la práctica privada atienden a pacientes con la enfermedad del SARS-Cov2, explicó el presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, Daniel Alejandro Chan Vázquez.Admitió que al menos cuatro médicos particulares fallecieron por COVID debido a la atención directa a pacientes.Refirió que en enero de 2021, las 14 sociedades y colegiados de profesionales de la salud solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la Secretaría de Salud de Veracruz, con copia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), incluir a los médicos privados dentro del Programa Nacional de Vacunación.“Nuestra petición ya va a más de un mes, hicimos una petición a Derechos Humanos, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al de Salud, para que se nos tomara en cuenta a los médicos que no tienen una protección de una institución, como Seguro Social, SEDENA, Salubridad, ISSSTE pero que están ejerciendo de manera particular en sus consultorios”.Dicha exclusión afecta a por lo menos 240 profesionales de la salud en la práctica particular y que desde el inicio de la pandemia han atendido a pacientes COVID y con ello, han contribuido a evitar un incremento adicional en la sobrecarga de las clínicas y los hospitales públicos.“Gracias a esta atención, estos pacientes no están llegando a los hospitales, porque se manejan de manera ambulatoria y eso ha hecho que no colapsen a los hospitales y son gente que trabajan día a día en la atención de pacientes con COVID”, dijo.Sin embargo, el Gobierno Estatal no ofreció una respuesta satisfactoria a los solicitantes, entre estos, los gremios de anestesiólogos, odontólogos, pediatras, cardiólogos, oftalmólogos, ginecólogos-obstetras, dermatólogos, médicos generales y familiares; además de especialistas en otorrinolaringología, traumatologías y el Colegio de Cirujanos Dentistas de la Universidad Veracruzana.“Nos dijeron que no hay un plan establecido pero que se van a hacer las estrategias para que seamos tomados en cuenta y es marzo y no nos dan una respuesta contundente. Estamos en espera de una respuesta y no hemos tenido una respuesta favorable a nuestras peticiones”.Si bien reconoció la decisión del Gobierno Federal y Estatal de inmunizar a la primera línea del COVID en el servicio público, igual recalcó que a los particulares se les aplique debido a la diaria exposición al contagio.