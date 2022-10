Médicos residentes del Hospital Regional de Río Blanco protestan contra Administrador

Médicos residentes del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), exigieron no más amenazas por parte del administrador Carlos Alberto Galicia González, pues en pasados días este citó a un galeno de Ginecología para exigirle pagara un desperfecto en el auditorio, de lo contrario se encargaría de que no terminara su residencia.Los médicos quienes pidieron se reserve su nombre por temor a represalias, dijeron que “se sabe que existe una amenaza directa contra Alejandro ya que fue citado en la oficina de dicho administrador, amenazándolo que si no pagaba, de su cuenta correría que no terminaría su residencia en formación como médico ginecólogo, esto ha causado molestia en el sector de los galenos”.Dijeron que ellos como residentes aparte de someterse a extenuantes horas de trabajo y en ocasiones apoyar personalmente al traslado de pacientes, ya que siguen sin funcionar correctamente los elevadores de dicho hospital, ahora son intimidados y amenazados por el administrador Carlos Galicia.Por ese motivo hicieron un llamado a las autoridades de Secretaría de Salud y al mismo Gobierno Federal, pues es indignante que esté pasando este tipo de cosas dentro del HRRB.“Que el administrador se ocupe principalmente de lo que está mal y arregle muchas de las cosas que no funcionan al interior de dicho hospital y deje de estar amenazando y amedrentando”.