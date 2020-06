Medidas de “nueva normalidad" podrían causar conflicto a clientes: restauranteros

Entre las medidas que contempla la "nueva normalidad" en la reapertura de los restaurantes, es que se tome la temperatura a cada uno de los comensales y de resultar con fiebre o presentar algún síntoma de COVID-19, se le niegue el acceso, por ello, los empresarios del ramo hacen un llamado a los consumidores a que sean tolerantes.



A decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella, se prevé que esta recomendación genere conflicto entre el personal y el cliente, no obstante, es una disposición para evitar el contagio y cuidar a trabajadores y a los usuarios.



"Invitamos a la tolerancia, a que la gente se comporte de manera educada porque a final de cuentas nos ayuda a mantener esa colaboración. En caso de salir con temperatura se les va negar el acceso, si una persona se detecta a pesar de que no tenga temperatura con algún síntoma relacionado con el COVID, es muy posible que se le solicite que se retire del establecimiento, esto lo único que va generar es conflicto entre personal y cliente", lamentó.



Martínez Dordella señaló que es complicado para los restauranteros el negar la entrada a un cliente, principalmente cuando requieren ingresos, no obstante, es una medida que no está a consideración.



"La realidad es que no es nada fácil decirle a alguien que ha gastado en transporte, que se ha dado su tiempo, que se ha hecho la idea de ir a un establecimiento y que le digas no puedes pasar y también es difícil para el personal y el empresario teniendo necesidades tan importantes decir no voy a atender a esta persona a pesar de que pueda representar el salario de uno de sus trabajadores".



La CANIRAC afirma que los empleados son sometidos a estas mismas acciones de control, para asegurar que no ingrese alguno con el nuevo coronavirus y ponga en riesgo al personal y a los comensales.



Adicionalmente, se ordenó que operara sólo al 25 por ciento de su capacidad instalada, además del uso de gel y cubrebocas.