Medio millón de veracruzanos no saben leer ni escribir; pandemia impide educarlos

El director general del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), Héctor Amezcua Cardiel, comentó que el Estado ocupa el “deshonroso” primer lugar en el país en analfabetismo, según el Censo de Población y Vivienda 2020, con 517 mil 798 personas que no saben leer y escribir.



Al conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización, en el Patio Central del Palacio Municipal, recordó que en 2015 en la Entidad había 562 mil 781 personas analfabetas, por lo que durante estos seis años se logró instruir a 44 mil 983 personas en distintas regiones.



“Aun así, Veracruz sigue ocupando el deshonroso primer lugar en analfabetismo en la República Mexicana, el segundo lugar lo tiene el Estado de México, por lo que el reto sigue siendo enorme y requiere programas distintos”, expresó en presencia del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y demás funcionarios del Ayuntamiento capitalino.



Asimismo, comentó que la Capital ocupa el segundo lugar, después de San Andrés Tuxtla, en esta realidad con 12 mil 245 personas; y apuntó que a dicho problema se suma el crecimiento del rezago educativo, es decir, personas que no terminan primaria y secundaria con motivo de la pandemia.



“Sin duda, muchos estudiantes dejaron la primaria o secundaria por no contar con medios tecnológicos o porque sus familias fueron afectadas seriamente por el COVID-19, al grado de impedirles continuar sus estudios”, ahondó.



Amezcua Cardiel recordó que el 6 de agosto de 2019 se implementó en la Entidad la campaña “Aprendo a Leer y Escribir”, misma que en cuatro meses (de octubre de 2019 a enero de 2020) logró captar mil 993 jóvenes voluntarios como asesores, luego de visitar 50 escuelas de nivel medio superior en 29 municipios.



Pero lamentó que con la llegada del Coronavirus, este proyecto, que según él ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), se tuvo que detener, afectando el objetivo de seguir consiguiendo personas que enseñaran a los analfabetos.



“De no haberse dado la pandemia, habría dado aproximadamente 13 mil personas alfabetizadas”, estimó al añadir que tras el convenio con el Ayuntamiento de Xalapa, firmado el 22 de julio de 2019, se ha logrado atender a 2 mil 700 personas, la mayoría en formación primaria y secundaria.



“Y obviamente en menor medida para personas con analfabetismo, 343, porque el analfabetismo requiere clases presenciales, requiere vínculo directo cara a cara entre el asesor y la persona y obviamente la medida que nosotros estamos tratando con personas vulnerables adultas, la pandemia nos obligó a congelar el trato ya no seguir para evitar ampliar la cadena de contagio”, precisó.



De igual manera resaltó que el acuerdo con la Alcaldía xalapeña implicó el apoyo económico por 757 mil 367 pesos, con los cuales se adquirieron kits de identidad, mochilas, computadoras y se dieron gratificaciones a los asesores.



“Mucho de ese dinero justamente está por ejercerse pero esta aportación que hace el Ayuntamiento nos va a servir de modelo para el siguiente triángulo que es seguir trabajando con otros Ayuntamientos en el mismo tenor, el modelo de convenio que aquí se ha firmado se va a extender al resto de los municipios”, aseveró el titular del IVEA.