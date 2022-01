Medio país ya regresó a clases presenciales, Veracruz con 80% de sus aulas

La mitad de las entidades en la República Mexicana ya han regresado a clases presenciales, una de estas es Veracruz con el 80 por ciento de sus instituciones educativas de nueva cuenta en las aulas, indicó Hernando Peniche Montfort, coordinador general de enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP)."Veracruz tenemos un buen apoyo aquí porque sí han regresado presencialmente, tenemos un porcentaje de aproximadamente el 80 por ciento en Veracruz que es bastante alto a comparación de otros estados. Claro hay algunas escuelas que siguen en híbrido, en escalonado, pero realmente Veracruz tiene un buen porcentaje de retorno.Recordamos que en los estados del norte como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, han subido mucho los casos también por la cercanía con Estados Unidos y ahí es donde han decidido no regresar en este momento a clases".Al acudir a la sede de vacunación para maestros contra el coronavirus en el Foro Orizaba en representación de Delfina Gómez, Secretaría de Educación Pública destacó que el calendario escolar marca el regreso a clases presenciales el 3 de enero y se ha visto la disposición de los maestros apoyando con el retorno."Pero también los mismos directores, los padres de familia y los alumnos, realmente ha habido un esfuerzo. En algunos estados han subido más los casos de COVID-19, sobre todo en la frontera, por eso tenemos que hacer un análisis viendo semáforo epidemiológico, pero en general la tendencia es volver a clases".Reconoció que esta ola es más contagiosa pero con menos síntomas, aunque dijo que aproximadamente la mitad de los estados están regresando presencialmente pero otros por temas de la pandemia y algunos más, han decidido el retorno pero de manera virtual.Acentuó que la decisión de suspensión de clases para un regreso virtual ante un panorama de crecimiento de contagios, no depende solamente de la Secretaría de Educación Pública, sino también de la Secretaría de Salud a nivel Federal."Tenemos que estar coordinados con la Secretaría de Salud con el subsecretario López- Gatell, con el secretario Alcocer, ellos son los que toman las medidas y cada estado debe de checarlo con su secretario de salud, cuáles serían las medidas de regreso, por eso les digo que no es completamente la decisión de la SEP sino que tiene que haber consenso, incluso con la misma Gobernación de cada entidad, pero ahorita la indicaciones es regresar a clases".