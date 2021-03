Medios de comunicación estereotipan a mujeres en la política: Académica

Aunque hay estudios que refieren que las mujeres en la política tienen 55 % de cobertura periodística, las informaciones que se manejan sobre ellas no siempre están enfocadas a destacar sus cualidades como autoridades, funcionarias o candidatas; sino a reafirmar estereotipos basados en su apariencia física, rol de madres, dependencia o relación con los hombres y la forma de vestir.



Así lo señaló Raquel Güereca Torres, coordinadora de Bienestar Universitario y Género de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Lerma, durante su participación el Curso Taller de Periodismo y Género, Medidas contra la Discriminación y Violencia de Género en los Procesos Electorales, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).



“Estamos sesgando y actuando en contra de la paridad, porque no las estamos viendo como sujetos políticos como lo que son: candidatas a puestos de elección (…) cuando vemos este tipo de sesgos y estereotipos en las coberturas periodísticas, estamos actuando contra la paridad aunque tengamos las normas en la materia electoral y se esté avanzando ”, lamentó.



Para la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, los medios de comunicación no enfatizan en el rol de padres de los hombres, como sí lo hacen con el de madres de las mujeres, yendo hasta su vida privada y doméstica.



“Ha habido una desigualdad histórica en la presencia de las mujeres en estos cargos. Para lograr esa paridad en la cobertura, tenemos que enderezar la cancha mediática”, refirió.



Por ello insistió en la necesidad de visibilizar a las mujeres que están en la política como políticas, como actoras, como agentes, “no porque si son, con quién se relacionan, cómo se relacionan, si son apadrinadas o protegidas, que es de lo que más se tienen a hablar, incluso en las fotos se tienen a observar como a las mujeres se les toma más de cuerpo completo que a los hombres”.



La profesora e investigadora de la UAM criticó que en los medios se explique la carrera política de las mujeres, sus logros y méritos, a partir de su relación con otras personas, en particular con hombres poderosos e influyentes.



Además, añadió que se siga estereotipando a las mujeres de ser impulsivas, emocionales y pasionales, y que cuando alzan la voz ante las injusticias son llamadas “conflictivas”; pero si quien lo hace es un hombre es calificado de “justo y que vela por el bien común”.



“Hay que ciertas cuestiones que tienen que ver con la parte de la expresión emocional que siempre están ahí dividiéndose sexualmente (a las personas) y que hay una asimetría en la manera en que se están representando a los géneros”, puntualizó.