Medusas de la Costa organiza acopio de toallas sanitarias, en Coatzacoalcos

El sábado 2 de abril, integrantes de la colectiva Medusas de la Costa en Coatzacoalcos llevarán a cabo una recaudación de toallas sanitarias para entregar a mujeres que no cuentan con los recursos para financiarlas.El proyecto que arrancará la próxima semana busca dignificar la menstruación de decenas de féminas que en "esos días", a veces no tienen para adquirir los productos necesarios."La recolección será por Medusas de la Costa, es por el tema de la menstruación digna, sabemos que en Veracruz hay escasez de recursos económicos, empleos y por lo mismo de que se le quitó el IVA a las toallas, nos inspiramos en hacer esta recolección. La solución sería que el sector público regalara las toallas pero eso aún no se logra. Entonces por querer hacer consciencia de una menstruación digna decidimos hacer la recolección", dijo una integrante de la agrupación.La recolección será el 2 de abril en el Parque Independencia desde el mediodía y hasta las 16:00 horas. También el sábado 9 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar.Las donaciones pueden ser de toallas normales, con alas, nocturnas, de todos los tamaños, tampones y demás. Por paquete o sueltas.Las toallas recaudadas serán marcadas con la leyenda: "donado", para evitar su posterior venta y entregadas en primer lugar a niñas de sexto de primaria y posteriormente, con base en el número de productos recaudados, a jovencitas de secundaria, en escuelas que sean de bajos recursos."Se harán en paquetito para dárselo a niñas y mujeres. Primero se dará a niñas de sexto de primaria porque algunas ya menstrúan y muchas faltan a la escuela en su periodo porque no tienen recursos para toallas en este periodo. Dependiendo la respuesta de la gente es a qué sector de la población se lo daremos", agregó.Medusas de la Costa insiste que las autoridades del Sector Salud deberían regalar estas toallas a las mujeres pese a que su costo bajó tras quitarles el IVA, no obstante, en lo que esto sucede trabajarán para conseguir las toallas y poder donarlas a quienes lo necesiten.