Mejoran crías de mono araña rescatados de maletero de ADO, en Córdoba

La encargada de la UMA de Orizaba, Mayra de la Vega Aduna, dijo que tiene conocimiento de que fueron encontradas en alguna zona de la entidad veracruzana dos hembras adultas de mono araña muertas y todo indica que son madres de las crías que fueron encontrados en un ADO en noviembre pasado.“Entendemos que estas dos son las mamás de estas crías, las hallaron muertas. Es grave que por una cría maten a la madre, padre y demás integrantes de la manada, pues todos son unidos para proteger a la cría”.Recordó que estos animales pueden llegar a ser vendidos hasta en 50 mil pesos, a eso podría obedecer que fueron robados y trasladados en el maletero de un camión ADO que venía de Mérida.“Es indignante que en el ADO no se haya revisado que en un caja viajaban los monitos, pues todo revisan cuando uno aborda. ¿La pregunta es cómo llegó esa caja sin sello, sin ser revisada? Pues con eso queda claro que hubo corrupción”.De igual forma añadió que la depositaria de estos monos araña que fueron rescatados en un camión de ADO en Córdoba, ya le fue entregada al Ayuntamiento de Orizaba“Se van a quedar aquí, están muy pequeños y ahorita con este clima no se pueden llevar al Paseo del Río, por eso se va habilitar una pequeña jaula para que en primavera ya se puedan ver. El más chiquito evidencia que es una cría por su comportamiento”.Añadió que estos seis ya se han ido acoplando entre ellos mismos luego del evento terrible que vivieron al ser separados de su manada, a estos se les sigue dando sus biberones para que vayan creciendo; en el día toman cuatro mamilas.“Ya están mejor, ya no tienen esas crisis de que gritan, ahora juegan juntos, y se cuelgan en su cuerdita porque antes estaban todos juntos y no se separaban porque tenían mucho miedo. Ahora los tenemos en un lugar especial de maternidad y será hasta primavera cuando vayan al Paseo del Río”.