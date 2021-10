Mejoraron Centro de Salud de Xico pero hay carencia de servicios

Pobladores del municipio de Xico lamentaron que a pesar de las mejoras de infraestructura que se realizaron en el Centro de Salud, el servicio siga teniendo carencias.Y es que, de acuerdo con testimonios, el lugar sigue sin atender urgencias por la noche y sufre de falta de personal médico y medicamentos, por lo que la población tiene que seguir acudiendo a Coatepec o a la ciudad de Xalapa para atenderse.“A las autoridades municipales no les interesa la salud, en la noche en el famoso Centro de Salud no hay nadie y aunque haya no tienen nada para atender a la ciudadanía. En el Gobierno anterior se construyó el inmueble pero quedó como un elefante blanco porque en servicios estamos muy mal”, señaló un poblador.Refirieron que la situación no sólo se da en la cabecera municipal, pues en las comunidades también hay carencias en los servicios básicos de salud.“No contamos con los servicios básicos como promoción a la salud y urgencias pero el estado en el cual se encuentran las comunidades también es lamentable”, expresó otra pobladora.Por ello, dijeron que esperan que las siguientes autoridades municipales puedan gestionar ante el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, para que los xiqueños puedan contar con todos los servicios básicos.Al mismo tiempo que criticaron la nula labor de legisladores pasados como Carmen Mora y Raymundo Andrade, quienes durante su periodo no se acercaron al municipio, más que para la “foto”.“No necesitamos diputados que sólo vengan por la foto como lo hizo Carmen Mora o Raymundo Andrade, que sólo apoyó a sus familiares, tampoco necesitamos que venga el tal Ronaldo sólo a tomarse fotos. Si los gobiernos fueran responsables no tendríamos que acudir a Coatepec por primeros auxilios”.Cabe señalar que en agosto de 2018 se reaperturó el Centro de Salud luego de una rehabilitación que se inició en la administración anterior a la de Gloria Galván.Según información, la obra fue municipal y tuvo un costo de 8 millones 600 mil pesos, además de casi 12 millones en equipo que proporcionó la Secretaria de Salud para que todas las áreas fueran funcionales.