Melitón Morales afirma que uso y disfrute de derechos no lo hace en perjuicio de terceros

Psic. Joaquín Rosas GarcésPresente:ACLARACIÓN:En relación a la nota publicada el día de hoy en tu portal alcalorpolítico.comLa información descrita en ella tiende a divulgar hechos no definidos, es decir, no es la realidad que ocupa al día de hoy en un procedimiento judicial. Atendiendo a ello es importante señalar que mi citación ante la autoridad correspondiente lo es una muestra de mi conducción civil, siempre en acato y respeto a las leyes que ocupan su cumplimiento, como lo debe de ser ordinariamente cualquier ser humano nacido en este gran país, sin que ello encierre un empoderamiento personal por los cargos que usted muy bien ha descrito en la nota.Los valores que me definen en mi conducta y comportamiento social son los que me han brindado la oportunidad de contar con más de 30 años de servicio público, 44 años en el periodismo y 30 años siempre al servicio social a mi Estado.Todo lo anterior define que los derechos que vivo en uso y disfrute, nunca han sido sobre en perjuicio de tercero alguno, con particularidad a un inmueble que poseo por muchos años y que la legalidad valorará, sobre los documentos presentados al juez competente y que por respeto y cumplimiento legal no pueden develarse de otra manera que no sea en actuaciones judiciales.Agradezco tu atención.Lic. Melitón Morales DomínguezXalapa Enríquez, Ver., a 5 de septiembre de 2022.