Mellizos de 7 meses quedaron huérfanos; abuela solicita apoyo para su manutención

Anahí y Axel son mellizos de 7 meses y su madre falleció hace poco más de un mes, por lo que quedaron a cargo de su abuelita pero no tiene recursos para mantenerlos.



Pide ayuda porque no cuenta con los recursos necesarios para el sustento de los pequeños, debido a que para poderlos cuidar, tuvo que dejar su trabajo y no tiene ayuda del padre de los niños.



"Tienen 7 meses, su mamá falleció y quedaron a mi cargo, no me pesa pero yo trabajaba. Sí necesito algo para ellos, un empujón porque son chiquitos", explicó Marisela Ochoa, la abuela.



Refirió que la madre de los gemelos falleció de un paro respiratorio, razón por la cual necesitan ayuda de ropa y alimento.



"La gente me ha ayudado con ropa. Ellos toman leche deslactosada. Ellos están bien, bien cuidados. Ya no puedo trabajar, los voy a cuidar. Ella (la fallecida) padecía de presión baja y falleció de paro respiratorio hace un mes y 20 días".



Ellos viven en la calle Azucena de la colonia Dos Caminos, en el puerto de Veracruz.