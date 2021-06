Menor murió atropellado, en Veracruz Puerto

Cerca del mercado “Malibrán”, sobre la avenida Miguel Alemán, en la ciudad de Veracruz, un menor de edad murió al ser atropellado por una camioneta, la madrugada de este lunes.



El comerciante Leonides C. y su hijo, Ángel de Jesús C. estaban esperando el cambio de la luz del semáforo. Sin embargo, al cruzar no se percataron de una camioneta Ford Windstar que iba muy rápido.



El vehículo impactó al señor y su hijo junto con una carretilla que llevaban. Por el golpe, el menor “voló” varios metros, cayendo sobre el camellón, mientras que el responsable huyó.



Tras lo ocurrido, al sitio llegaron elementos de la Cruz Roja, sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales.



Policía Estatal acordonó el lugar, mientras que Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial arribaron para las diligencias del caso y levantamiento del cuerpo para depositarlo en el SEMEFO de Boca del Río.