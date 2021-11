Menores de edad en Veracruz por fin serán vacunados; llaman a registrarlos

Luego de que este martes el subsecretario de salud en el país, Hugo López Gatell anunció que ya se abrió la inscripción de vacunación a menores sin comorbilidades de 15 a 17 años, el Secretario de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta, invitó a los padres de familia a inscribir a sus hijos.Aunque no abundó en el tema debido a que todavía no se conoce más información que la otorgada a nivel federal, se limitó a decir que el registro se debe hacer en la página mivacuna.salud.gob.mx."Hoy ya con la novedad que Gatell anunció que ya vamos a iniciar el registro de menores de 15 a 17 años sin comorbilidades, es la característica principal, entonces recordarle a la gente que en el sitio web acudan a inscribirse", dijo.Por otro lado, recordó que este martes arrancaron vacunación a rezagados 60 puntos en diversas cabeceras municipales, una de ellas Coatzacoalcos.En este sentido dijo que aunado a ello se abrirán puntos de vacunación emparejados con los operativos de pago a adultos mayores con la intención de llegar a todos aquellos que por diferentes motivos no han logrado obtener el fármaco que los protege del COVID-19.Comentó que se trata de un programa de vacunación continúo en un esfuerzo por incrementar el número de vacunados en toda la entidad, lo que refleja el espíritu de la Brigada Correcaminos."Hay todo un trabajo de vacunación en todos aquellos que no se han vacunado. Tendremos otros puntos emparejados con los operativos de pago a los adultos mayores", dijo.