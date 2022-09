Mera coincidencia: 3 terremotos en la misma fecha eran muy poco probables

El físico de la UNAM, José Luis Mateos, afirmó que la probabilidad de que tres sismos de gran magnitud tengan lugar un mismo día se expresa en una posibilidad por 133,225, expresada en un por ciento de 0.000751%.A raíz del sismo de esta tarde, de 7.7 grados, con epicentro en Michoacán, se ha dado a conocer el cálculo del investigador en sistemas complejos y física estadística de la UNAM.Este terremoto ocurre en la misma fecha que aquellos que sacudieron al país en 1985 y 2017.Al respecto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) aclaró por redes que todo “es una coincidencia”.“La ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia. No hay ninguna razón científica que lo explique o justifique”.ha indicado el motivo por el que los sismos, de magnitud considerable, pueden ocurrir uno tras otro en un mismo lugar.Esto se debe a que las rocas que se encuentran cerca de la zona donde se generó el movimiento telúrico “están sujetas a un reacomodo”, mejor conocido como réplicas. Estas tienen que ocurrir necesariamente, para que las placas vuelvan a acomodarse.Estas replicas, de menor magnitud, suceden minutos más tarde que el sismo original o pueden tener lugar días después: “El número de estas réplicas puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos”, indica en SSN.Con respeto al sismo de hoy, 19 de septiembre del 2022, ya se ha registrado una réplica de magnitud considerable; de 5.1 con epicentro en Tecomán, Colima según reporta "SkyAlert".En el pasado, los científicos de la UNAM han asegurado que los sismos y grandes terremotos no son predecibles, pero que seguirán ocurriendo: “Cuándo, dónde y de qué tamaño, no lo podemos saber, pero seguirán y lo hemos visto estas semanas”, dijo Miguel Ángel Santoyo, sismólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2017, semanas después del sismo del 2017.